Trener FK Astana po meczu z Legią: Legia była lepszym zespołem

- Legia zagrała dzisiaj lepiej od nas, miała zdecydowanie więcej sytuacji niż my. Moja drużyna grała pod dużą presją. Jest to trzeci raz, kiedy Astana będzie grać w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy i jest to dla nas bardzo duże osiągnięcie. Chcę pogratulować całemu zespołowi i naszym kibicom – powiedział po meczu Stanimir Stoiłow.

Po czym dodał: - Naszym napastnikom ciężko było zrobić coś w ofensywie, na szczęście zagraliśmy bardzo dobrze w obronie W każdym meczu jesteśmy pod dużą presją i każde spotkanie może tak wyglądać. Astana jest bardzo młodym klubem, który w bardzo krótkim czasie osiągnął duże sukcesy. Uważam, że zrobiliśmy bardzo duży krok. Cały czas się rozwijamy i idziemy do przodu.

- W pierwszym meczu zdecydowanie lepiej zagrała Astana, w drugim Legia. Dla nas wygrana z Legią to bardzo duże osiągnięcie. Pokonanie klubu z takimi kibicami, piłkarzami i sztabem szkoleniowym jest naprawdę czymś wyjątkowym. Mistrzowie Polski to bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że awansują oni do fazy grupowej Ligi Europy – zakończył szkoleniowiec FK Astana.