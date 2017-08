Legia - Astana. Koniec marzeń! Pyrrusowe zwycięstwo Legii, Astana gra dalej

Antoni Partum

Legia, aby awansować do IV rundy el. do LM, musiała w środę zagrać mecz na miarę tych zeszłorocznych z Real Madryt (3:3) czy Sportingiem Lizbona. Starała się i grała dobrze, ale nie udało się. Do następnej rundy awansowała FC Astana, choć to mistrzowie Kazachstanu przegrali w Warszawie 0:1. W dwumeczu wygrali jednak 3:2.

Już prognozy przedmeczowe nie były najlepsze. Tydzień temu w Kazachstanie Legioniści zagrali bojaźliwie i niefrasobliwie w obronie, skończyło się przegraną 1:3. W Warszawie musieli gonić wynik, potrzebowali co najmniej dwóch goli. A jeśli pominiemy wygrany 9:0 dwumecz ze słabiutkim IFK Mariehamn, to mistrzowie Polski w pięciu spotkaniach tego sezonu strzelili zaledwie 6 goli. Ale awans wciąż był sprawą otwartą. Co prawda, w środę nikt nie mógł już zrzucić winy na sztuczną murawę, ale za to gospodarze byli niesieni fantastycznym dopingiem. Tuż przed pierwszym gwizdkiem uczczono także minutą ciszy ofiary i uczestników Powstania Warszawskiego.

Od początku spotkania to Legioniści mieli przewagę. Starali się stosować wysoki pressing, ale wiele z tego nie wynikało. Nie były szaleńczych ataków. Bo takie ataki mogłyby się skończyć kontratakiem i straconą bramką. Wtedy, Legia musiała by strzelić co najmniej trzy gole. Pierwszą naprawdę groźną sytuację miała w 20. minucie. Adam Hlousek popisał się znakomitą wrzutką w pole karne, ale Armando Sadiku strzałem głową trafił wprost w bramkarza. Kilka minut później to goście mogli objąć prowadzenie. Katastrofalny błąd w rozegraniu popełnił Michał Pazdan, ale Patrick Twumasi zamiast popędzić na bramkę Malarza, pobiegł w kierunku narożnika, jakby chciał skraść kilkadziesiąt sekund. Astana rzadko atakowała. Raczej chciała utrzymać korzystny wynik z pierwszego spotkania. Arkadiusz Malarz nie miał za wiele roboty. W drugiej połowie to wciąż Legia przeważała. Potrafiła się dość długo utrzymać przy piłce na połowie rywala, ale groziło to kontratakami. Ataki gości były sporadyczne i większość z nich wyglądało bliźniaczo. Obrońcy zagrywali długa piłkę na Kabanangę, a ten nękał obrońców mistrzów Polski. Kiedy mijał Czerwińskiego, to przytomnie asekurował go Pazdan. I na odwrót. Mijały kolejne minuty, a Legia wciąż nie zagroziła poważnie rywalom. Jacek Magiera zmienił w 57. minucie Sadiku i wprowadził Kaspra Hamalainena, który wniósł nieco ożywienia. Ale wciąż brakowało klarownych okazji strzeleckich. Dlatego na boisku pojawili się Krzysztof Mączyński (za Kopczyńskiego) i Sebastian Szymański ( za Hlouska). Zmiany przyniosły efekt. W 76. minucie 18-latek dośrodkował z rzutu rożnego, a Czerwiński popisał się świetnym strzałem głową. Stadion oszalał z euforii, a Legia wskoczyła na jeszcze wyższy poziom. Już 120 sekund później mogło być 2:0. Nagy wbiegł w pole karne, minął dwóch rywali, ale nikt nie wykończył jego podania. Później znakomitą okazję miał Kucharczyk, ale sędzia odgwizdał spalonego. Na więcej nie było Legii już stać. Mistrzowie Polski żegnają się z marzeniami o Lidze Mistrzów, ale wciąż mają szansę na grę w fazie pucharowej Ligi Europy. Losowanie IV rundy el. do LE już w piątek.