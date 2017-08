Legia Warszawa i FK Astana spotkają się w ramach rewanżowego meczu III rundy eliminacji LM. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym na sztucznym boisku w Kazachstanie Astana wygrała 3:1. Oznacza to, że Legia potrzebuje zwycięstwa co najmniej 2:0, aby awansować do czwartej rundy eliminacji Ligii Mistrzów.

Jacek Magiera zdecydował się na kilka zmian w składzie. Na ławce Legii znalazł się m.in reprezentant Polski - Krzysztof Mączyński.

Skład Legii: Malarz - Jędrzejczyk, Pazdan, Czerwiński, Hlousek - Kucharczyk, Kopczyński, Moulin, Guilherme, Nagy - Sadiku.