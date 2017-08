Robert Kubica komentuje swój występ w oficjalnych testach F1

Tuż po godzinie 18 Polak podzielił się swoimi spostrzeżeniami dla oficjalnej strony Renault Sport. Kubica był w niezwykle dobrym humorze i w jego słowach dało się wyczuć, że jest zadowolony z dobrze wykonanej pracy.

- To było fantastyczne uczucie, że mogłem poprowadzić tegoroczny bolid. Niesamowite było też to, że widziałem tu wielu kibiców, którzy przyszli po to, by mnie zobaczyć. Dostałem odpowiedź na wiele pytań, które kołatały się w mojej głowie w ostatnim czasie. Dowiedziałem się również sporo o najnowszej generacji bolidu, bo istnieją pewne różnice miedzy tym samochodem, a tymi, które prowadziłem w przeszłości. Bolid jest znacznie szerszy inne są również opony. Co więcej, mogłem popracować nad programem zespołu i uważam, że zrobiliśmy jakiś postęp. Dziś jest za wcześnie, by powiedzieć, jaki będzie mój kolejny krok. Chciałbym przede wszystkich podziękować zespołowi Renault za umożliwienie mi tego testu. - mówi Robert Kubica dla RenaultSport.com

Bardzo zadowolony był również dyrektor sportowy Renault - Alan Permane. - To był bardzo produktywny dzień. Pracowaliśmy nad naszym szerokim programem, a Robert dał nam szereg podpowiedzi. Bolid działał bezbłędnie nawet w bardzo trudnych warunkach, w których przyszło nam się dzisiaj mierzyć. Jako drużyna zebraliśmy tutaj sporo ważnych informacji. Dzięki temu możemy dalej optymalizować nasz samochód. - mówił dyrektor sportowy Renault dla RenaultSport.pl