- To był ogromny zaszczyt być z Tobą przez te wszystkie lata mój przyjacielu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na nowym etapie. Do zobaczenia - pożegnał Neymara na oficjalnym Instagramie Lionel Messi i umieścił filmik, który można obejrzeć poniżej.

Neymar odpowiedział na wpis Argentyńczyka: Dziękuję bracie. Będę tęsknił.

Od kilkunastu dni narastały plotki o jego odejściu do Paris Saint Germain, a piłkarz ani nie potwierdzał, ani nie zaprzeczał. Ani podczas sportowego amerykańskiego tournée Barcelony, ani podczas marketingowego tournee w Chinach. Jeszcze we wtorek wieczorem, gdy wylądował w Barcelonie po locie z Dubaju, wymknął się bocznym wyjściem, by ominąć kilkudziesięciu czekających na niego dziennikarzy.

Ta niepewność była coraz bardziej irytująca dla szefów klubu i drużyny, zwłaszcza że również przedstawiciele Paris Saint Germain nie zamienili z szefami Barcelony nawet pół słowa na temat transferu. Mimo coraz liczniejszych przecieków o tym jak transfer miałby być przeprowadzony, a nawet o tym że klub zarezerwował już na prezentację Trocadero by przyjście Neymara ogłosić tak wystawnie jak transfer Zlatana Ibrahimovicia w 2012 roku.

W Paryżu jest już jeden z agentów Neymara – oficjalnie: doradca rodziny – Wagner Ribeiro. Według „L’Equipe”, sam Neymar ma się zjawić we Francji do piątku i po załatwieniu wszystkich formalności zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu.