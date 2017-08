Bardzo dziwna decyzja Jerzego Janowicza przed Wielkim Szlemem

Najlepszy polski tenisista zajmuje aktualnie 105. lokatę w światowym rankingu, na którą awansował głównie za sprawą solidnego startu w Wimbledonie, gdzie doszedł do trzeciej rundy. Kolejny występ w austriackim Kitzbuhel okazał się niestety porażką, ponieważ 26-latek przegrał niespodziewanie w ostatniej rundzie eliminacji z nieznanym szerszej publiczności reprezentantem gospodarzy, Michaelem Linzerem.

Aktualna pozycja rankingowa Janowicza nie gwarantuje mu występu w głównej drabince US Open, dlatego aby się w niej znaleźć , musiałby wziąć udział w kwalifikacjach. Pojawiła się jednak zadziwiająca informacja, że po prostu się do nich nie zgłosił.

W tej sytuacji Janowicz będzie musiał liczyć, że aż siedmiu zawodników wyżej sklasyfikowanych zrezygnuje ze startu w US Open. Jest to mało realne ze względu na fakt, że nowojorski turniej jest bardzo dobrze opłacany i nawet gracze z drobnymi kontuzjami decydują się wystąpić.

Kwalifikacje US Open zostaną rozegrane w dniach 22-25 sierpnia. Jest szansa, że zobaczymy w nich innego polskiego reprezentanta, Kamila Majchrzaka. Znajduje się on jednak na liście rezerwowej i najprawdopodobniej zrezygnuje z gry na kortach Flushing Meadows kosztem challengera we włoskim Manerbio.

US Open rozpocznie się 28 sierpnia. Tytułu bronić będzie Szwajcar Stan Wawrinka.