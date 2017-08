La Liga. Gareth Bale znowu kontuzjowany

Wiele wskazuje na to, że po zeszłym sezonie, straconym dla Garetha Bale`a przez kontuzje, teraz może być podobnie. Walijczyk nabawił się urazu podczas treningu, który opuścił przedwcześnie narzekając na ból kostki. Jeżeli kontuzja okaże się poważna zawodnik nie wystąpi w meczu o Superpuchar Europy, w którym Real Madryt jako zwycięzca Ligi Mistrzów zmierzy się z triumfatorem Ligi Europejskiej - Manchesterem United.

Bale w zeszłym sezonie rozegrał zaledwie 19 spotkań w lidze hiszpańskiej. 28-latek miał problemy z mięśniem łydki, cierpiał również na uraz biodra, a także miał kłopoty z plecami. Teraz nowy sezon zacznie z kontuzjowaną kostką.

W ostatnim czasie dużo mówiło się o tym, że nawet jeśli Bale`a opuszczą problemy zdrowotne, może mieć on kłopot z wywalczeniem sobie miejsca w pierwszym składzie drużyny Zinedine`a Zidane`a i nie wiadomo, czy nie odejdzie on do innego klubu. Zainteresowanie reprezentantem Walii wyraził Manchester United, którego menedżer Jose Mourinho zdradził, kiedy postara się o sprowadzenie skrzydłowego Realu Madryt.

Mecz o Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt i Manchesterem United odbędzie się we wtorek 8 sierpnia o godzinie 20.45 w macedońskim Skopje.