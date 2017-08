Monaco podbija cenę za Mbappe i czeka na ofertę Barcelony

Bartosz Rzemiński

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Kylian Mbappe zostanie piłkarzem Realu Madryt. Teraz szefowie AS Monaco zdecydowali się podwyższyć swoje oczekiwania finansowe za sprzedaż piłkarza, licząc na to, że do wyścigu o młody talent włączy się Barcelona.

REKLAMA

Właściciele mistrzów Francji podjęli taką decyzję w związku z transferem Neymara z Barcelony do PSG. Kataloński klub ma otrzymać za Brazylijczyka aż 222 miliony euro, dzięki czemu będzie miał środki na ewentualne pozyskanie Mbappe. Neymar otrzymał już zgodę na odejście z Barcelony i w ciągu kilkunastu godzin ma zostać przedstawiony jako nowy piłkarz PSG. Nie wiadomo jednak, czy szefowie wicemistrzów Hiszpanii będą skłonni do wydania 200 milionów euro na pozyskania ewentualnego następcy swojej gwiazdy. Nawet jeśli Barcelona nie zdecyduje się na zakup 4-krotnego reprezentanta Francji wydaje się, że i tak opuści on Monaco. Mbappe wyraził podobno chęć odejścia z drużyny po tym, jak klub sprzedał kilku innych piłkarzy, m.in. Benjamina Mendy`ego, Bernardo Silvę, Tiemoue Bakayoko, Valere`a Germaina, Abdou Diallo, czy Nabila Dirara.