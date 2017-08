- Powiedziałem, że jeśli wrócę do trenowania, to oprócz ekstraklasy, będzie to tylko Widzew. To jest mój klub. Razem osiągaliśmy wielkie sukcesy, przecież od tego zaczynałem - powiedział Smuda w rozmowie z portalem Widzewiak.pl.

Powrót do korzeni

W przeszłości Franciszek Smuda prowadził Widzew Łódź aż czterokrotnie, ostatni raz 13 lat temu. Była to jednak zupełnie inna drużyna, często borykająca się z problemami finansowymi. Teraz nowy zespół byłego selekcjonera reprezentacji Polski staje na nogi i próbuje się odbudować, w czym pomaga nowy inwestor klubu, firma Murapol.

- W Widzewie zdarzało mi się pracować nawet za darmo. Ale to jest mój klub. Poproszono mnie już o przygotowanie wstępnego planu na drużynę. Zobaczymy [...] Jestem dumny, że pracowałem w klubie, gdzie kibice sami zbierali pieniądze, żeby go uratować - dodał Smuda.

Miejscowy bohater

Pomimo powszechnej, nieco negatywnej opinii o Franciszku Smudzie, który kibicom w Polsce kojarzy się głównie z klęską na Euro 2012, w Łodzi jest to trener uwielbiany przez kibiców.

Fani Widzewa liczą na to, że doświadczony szkoleniowiec zdoła szybko zbudować dobrą formę i atmosferę w zespole, z czym poważny problem miał jego poprzednik Przemysław Cecherz.

Doświadczony trener potrzebny od zaraz

Widzew Łódź po kilku latach problemów staje na nogi. Widzewiacy mają nowy stadion, biją rekord za rekordem w ilości sprzedanych karnetów i przeprowadzają sensowne transfery. Właściciele klubu chcą jak najszybciej wprowadzić klub do najwyższej klasy rozgrywkowej, do czego potrzebny jest im trener taki jak Smuda.

Po okresie przygotowawczym nastroje w łódzkiej drużynie były dość mieszane. Widzew przegrał mecze kontrolne m.in. z Lechem II Poznań i Zniczem Pruszków, a atmosfera daleka była od bardzo dobrej. Wszystko ma zmienić przyjście trenera, który będzie prawdziwym autorytetem dla zawodników.

Według informacji pojawiających się w mediach kandydatów poza Smudą jest jeszcze kilku i są to szkoleniowcy z przeszłością w Ekstraklasie. Jednak to właśnie 69-latek jest zdecydowanym faworytem do objęcia posady trenera Widzewa.

Pierwszy mecz nowego sezonu III ligi Widzew Łódź rozegra na wyjeździe z Victorią Sulejówek w sobotę 5 sierpnia o godzinie 19.00.