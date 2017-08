Andrew Benson z BBC sugeruje, że Renault ma już dość popisów Palmera, który kompletnie nie radzi sobie za kierownica bolidu Formuły 1.

Sprawa kontraktu Palmera jest bardzo skomplikowana, bo według różnych źródeł, Palmer sam opłacił swoje starty w F1, a występy w F1 kosztowały go około 8 milionów funtów. Co więcej, kierowca nie ma w swojej umowie możliwości szybszego rozwiązania kontraktu. Kontrakt Palmera wygasa wraz z końcem 2017 roku.

Właśnie dlatego Renault ma podjąć rozmowy z Palmerem, które będą zmierzały do podpisania ugody z kierowcą. Zespół zyska tym samym możliwość zatrudnienia kierowcy, który będzie dostarczał punkty. Palmer jest jednym z czterech zawodników, którzy w tym roku nie zdobyli choćby jednego oczka.

Palmer oznacza mniejsze dochody niż Kubica

Dyrektor generalny zespołu, Cyril Abiteboul stwierdził niedawno, że celem Renault jest zajęcie 6. miejsca wśród konstruktorów. Powinno to się przełożyć na zyski wynoszące ponad 30 milionów dolarów.

W tym momencie Renault zajmuje ósme miejsce, co powinno dać około 18 milionów dolarów. Może to oznaczać, że Renault będzie chciało dojść do porozumienia z Palmerem w sprawie rozwiązania kontraktu, by podpisać umowę z Kubicą, który da większe możliwości zdobywania punktów. Powinno to przełożyć się na większe zyski dla stajni. Dodatkowo w przypadku Kubicy zadziała aspekt marketingowy, co również pozwoli na większe zarobki.

2 sierpnia Kubica pojawi się podczas oficjalnego dnia testów Formuły 1. Ostatnie oficjalne jazdy Roberta Kubicy w bolidzie Formuły 1 miały miejsce 3 lutego 2011 roku. Oznacza to, że od tamtego czasu minęło dokładnie 2370 dni. Podczas trzeciego dnia testów na torze w Walecji Polak uzyskał najlepszy czas. Polak wyprzedził wówczas Adriana Sutila (Force Indie) i Jensona Buttona (McLaren).