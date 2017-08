W poniedziałek w mediach pojawiła się informacja o tym, że Neymar nie wróci z Barceloną do Hiszpanii, a uda się do Chin na wydarzenie komercyjne, skąd następnie poleci do Kataru, gdzie przejdzie testy medyczne i spotka się z prezydentem PSG. We wtorek rano portal "goal.com" donosił, że Brazylijczyk na spotkanie nie poleci, a z Chin wróci prosto do Hiszpanii, gdzie w środę wznowi treningi z Barceloną.

Teraz sytuacja nieco się zmieniła, ponieważ zawodnik opublikował w mediach społecznościowych film, na którym pokazuje, że aktualnie znajduje się w Dubaju. Niektóre media twierdzą, że piłkarz właśnie stamtąd prywatnym samolotem uda się do Kataru.

Pomimo zawirowań, właściciele klubu z Paryża są pewni tego, że uda im się sprowadzić zawodnika. Szefowie PSG rozpoczęli już wstępne przygotowania do prezentacji piłkarza. Przedstawiciele paryskiego klubu rozmawiają już z policją odnośnie zabezpieczenia wydarzenia, które odbędzie się na Placu Trocadero. W 2012 roku zaprezentowano tam Zlatana Ibrahimovicia.

Zdaniem francuskich dziennikarzy transfer zostanie oficjalnie ogłoszony w ciągu 48 godzin, a Brazylijczyk będzie kosztował PSG aż 222 miliony euro.