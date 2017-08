Jacek Góralski został nowym zawodnikiem Łudogorca Razgrad. Jagiellonia Białystok otrzyma za swojego piłkarza około 1,5 miliona euro, a kontrakt reprezentanta Polski będzie ważny przez 3 lata.

Transfer wydaje się być bardzo korzystny zarówno dla samego zawodnika, jak i dla wicemistrzów Polski. Właściciele Jagiellonii sprowadzili Góralskiego dwa lata temu z Wisły Płock za zaledwie 100 tysięcy euro, teraz sprzedali go za piętnaście razy większą kwotę.

Łudogorec Razgrad to klub, który w ostatnich sześciu latach zdobywał mistrzostwo Bułgarii, a także trzykrotnie grał w Lidze Mistrzów, te argumenty z pewnością przekonały 24-latka do transferu. W obecnym sezonie drużyna prowadzona przez trenera Georgiego Dermendzhieva również walczy o awans do elitarnych rozgrywek, jednak pierwszy mecz III rundy kwalifikacji przegrała 0-2 z Hapoelem Beer Szewa.

Jacek Góralski przez dwa sezony wystąpił w barwach Jagiellonii w 64 meczach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Solidną grą w drużynie Michała Probierza piłkarz zapracował na powołanie do drużyny narodowej.