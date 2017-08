Siatkówka. Konfliktów wśród Persów ciąg dalszy. Trener wyrzucił z kadry jednego z zawodników!

- Szanuję Adela Gholamiego jako człowieka i siatkarza, ale takie charaktery nie zasługują na drużynę narodową – cytują trenera Igora Kolakovica władze irańskiej federacji. O co poszło? Podczas zgrupowania perskich siatkarzy przed turniejem kwalifikacyjnym do mistrzostw świata 31-letni środkowy wdał się w konflikt z innym zawodnikiem, Mohammadem Mousavim. Eskalował on do takiego pułapu, że doświadczony gracz bez zgody selekcjonera opuścił zajęcia. Reakcja szkoleniowca była natychmiastowa – usunął Gholamiego z drużyny. W jego miejsce powołany został 25-letni Ali Shafiei.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której na światło dzienne wychodzą konflikty wśród irańskich zawodników. Na początku roku w drużynie klubowej zawieszona została największa gwiazda reprezentacji Persów, Mir Saeid Marouflakrani. Zawodnik wdawał się w kolejne konflikty z arbitrami i kolegami z zespołów rywali.

Obecna sytuacja reprezentacji Iranu nie jest najlepsza. Zespół ten słabo wypadł podczas Ligi Światowej, a następnie nie zdobył medalu podczas mistrzostw Azji. Obecnie przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata. Ten od 10–14 sierpnia zostanie rozegrany w Ardabil.