Ekstraklasa. Duże zamieszanie w sprawie Freddy`ego Adu w Sandecji

Freddy Adu niegdyś uważany był za jeden z największych talentów światowego futbolu. Napastnik lata temu nazywany "amerykańskim Pele" teraz może trafić do Ekstraklasy. Całą sprawa wywołuje jednak bardzo dużo kontrowersji. Największą z nich jest to, że o testach nie wiedział trener Sandecji, Radosław Mroczkowski.

- To jakiś żart. Czytam w mediach o testach. Marketing wiedział, pracownicy w klubie wiedzieli... No tak, tylko trener nie wiedział, że będzie testował piłkarza - powiedział w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Radosław Mroczkowski.

49-szkoleniowiec jest nie tylko zły na to, że nikt nie powiedział mu o testach, ale również na to, że ktoś w ogóle takiego piłkarza do klubu próbuje ściągnąć. Freddy Adu to napastnik, który przez ostatnich 5 lat nie strzelił żadnej bramki. Dodatkowo z jego wielkiego talentu nie zostało już nic, o czym świadczą kluby w jakich ostatnie sezony spędził 28-latek - TB Rowdies, Kuopion Palloseura, czy Jagodina.

Szefowie Sandecji zdają sobie sprawę z tego, jak duże zamieszanie w klubie i mediach wywołały testy Adu. W związku z tym zdecydowali się oni wydać oficjalny komunikat na ten temat.

- W związku ze sprawą testów Freddy'ego Adu informujemy, iż wyżej wymieniony zawodnik został zaproszony przez nasz Klub na testy i obecnie przebywa w Nowym Sączu. W dniu jutrzejszym (wtorek) zostaną przeprowadzone badania medyczne przez dr Tomasza Cisonia. Po uzyskaniu wyników zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące zawodnika - możemy przeczytać w oświadczeniu