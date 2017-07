Igrzyska olimpijskie. "LA Times": Amerykanie ustąpili Francuzom, igrzyska w Paryżu w 2024, w Los Angeles w 2028

Jeśli informacje „Los Angeles Times” się potwierdzą, 13 września w Limie MKOl podpisze umowy na organizację igrzysk 2024 z Paryżem i 2028 z gospodarzami z Kalifornii. To pierwszy taki przypadek w powojennej historii olimpizmu, że MKOl wybiera za jednym razem gospodarzy dwóch letnich igrzysk olimpijskich.

Igrzyska zaczęły odstraszać miasta

Ostatni raz tak się zdarzyło w 1921 roku. Wybrano wtedy Paryż na gospodarza IO 1924, Amsterdam na rok 1928, a przegranym w obu przypadkach było Los Angeles. I na tym koniec podobieństw do sytuacji sprzed 100 lat, bo wtedy igrzyska były jeszcze skromnym świętem sportu w zestawieniu z dzisiejszym rozmachem. I właśnie ten rozmach, odwrót chętnych do wydawania miliardów na organizację igrzysk - po fatalnych przykładach marnotrawstwa pieniędzy w Atenach 2004 i Rio 2016, po seryjnych rezygnacjach kandydatów do organizacji zimowych igrzysk - wpędził MKOl w kryzys, z którego próbą wyjścia jest obecne rozwiązanie. Mając dwóch dobrych, doświadczonych w organizacji wielkich imprez i niebudzących wielkich kontrowersji kandydatów, MKOl uznał, że nie warto skazywać Paryża i Los Angeles na walkę o głosy, tylko zachęcić by jedno miasto ustąpiło drugiemu i zgodziło się poczekać cztery lata dłużej.

Amerykanie ustąpili – w zamian za ustępstwa MKOl

Od początku rozmów MKOl z Paryżem i Los Angeles było jasne, że to raczej Amerykanie będą bardziej skłonni do ustępstw w sprawie pierwszeństwa organizacji, w zamian za ustępstwa finansowe ze strony MKOl. I jak wynika z informacji „LA Times”, przedstawiciele Los Angeles mają już wstępne porozumienie w sprawie warunków organizacji igrzysk 2028. Informację ma wkrótce potwierdzić MKOl, a potem porozumienie będą musieli podpisać przedstawiciele miast i państw organizujących oraz komitety olimpijskie.

Paryż po stu latach. Los Angeles znów da przykład?

Oba kandydujące miasta zorganizują igrzyska po raz trzeci: Paryż (gospodarz z 1900 i 1924) po stu latach przerwy, Los Angeles (gospodarz z 1932 i 1984) po 34 latach. Igrzyska 1984, zbojkotowane przez kraje bloku wschodniego, w tym Polskę – z bojkotu wyłamała się Rumunia – opisywane są dziś jako te igrzyska, które pomogły MKOl przełamać kryzys olimpizmu na przełomie lat 70. i 80. To Los Angeles pokazało, że do igrzysk nie trzeba dokładać, że to żaden wstyd pożenić sport z wielkim biznesem.

Powrót USA jako kraju gospodarza igrzysk pierwszy raz od Salt Lake City 2002 też jest bardzo znaczący. Wybranie Salt Lake City skończyło się wielkim skandalem korupcyjnym w MKOl – w tamtych czasach chętnych do organizacji igrzysk i korumpowania głosujących nie brakowało – i od tamtego czasu amerykańskie kandydatury olimpijskie uchodziły za niewybieralne.