Jeszcze kilka miesięcy temu Neymar mówił otwarcie, że Coutinho powinien przyjść do Barcelony. Jednak teraz Brazylijczyk jest o krok od transferu do PSG; Francuzi zapłacą za niego 222 mln euro, tyle wynosi klauzula odejścia zapisana w jego kontrakcie.

Barcelona chciałaby, aby to zawodnik Liverpoolu został jego następcą. Jednak sam Neymar podczas obozu przygotowawczego w USA miał skupić swoją uwagę na tym, by przekonać swojego rodaka do transferu do Paryża.

Niedawno Liverpool odrzucił ofertę Barcelony w wysokości 72 mln funtów.