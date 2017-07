Gamrot vs. Parke 2 będzie jedną z walk wieczoru KSW 40 w Dublinie

Po niezwykle emocjonującym i obfitującym w kontrowersje pojedynku na KSW 39: Colosseum, niepokonany mistrz KSW w wadze lekkiej Mateusz Gamrot (13-0, 4 KO, 3 Sub) będzie po raz drugi bronił tytułu w starciu ze znakomitym Irlandczykiem Normanem Parke’iem (23-6-1, 4 KO, 12 Sub).

Podczas ich pierwszego starcia na PGE Narodowym Parke skarżył się, że Gamrot ugryzł go w palec, podczas gdy Polak zwracał uwagę na to, że to rywal faulował wkładając mu palce do ust. Ostatecznie po trzech rundach obfitujących w twarde wymiany ciosów, sędziowie przyznali jednogłośną wygraną panującemu mistrzowi. Jednak sytuacja z drugiej rundy w na tyle rozsierdziła obu zawodników, że prowadzą wojnę na słowa w mediach społecznościowych jeszcze wiele tygodni po majowym starciu. Teraz obaj dostaną szansę na wyjaśnienie wzajemnych animozji w sportowej walce, po raz pierwszy w historii KSW, na mistrzowskim 5-rundowym dystansie oraz tym razem na terenie Irlandczyka.

26-letni i niepokonany w trzynastu pojedynkach Gamrot jest jednym z najlepszych lekkich na Starym Kontynencie. Od czasu debiutu w 2012 roku, zawodnik Ankosu MMA Poznań wygrywał m.in. z Andre Winnerem, Timem Newmanem i Marifem Piraevem. „Gamer” został mistrzem KSW w 2016 pokonując Mansoura Barnaouiego, by następnie dwukrotnie obronić pas w starciach z Renato „Pezinho” i Parke’iem.

Dla 30-letniego Parke’a będzie to już trzeci występ w dublińskiej hali 3Arena. Dotychczas „Stormin” jeszcze w niej nie przegrał, w 2014 i 2015 pokonując na galach UFC Naoyukiego Kotaniego i Rezę Madadiego. Rewanż z Gamrotem będzie jego trzydziestym pierwszym zawodowym pojedynkiem.