Siatkówka. Złote Polki w czołówce statystyk World Grand Prix

W niedziel po trzysetowym spotkaniu z Koreankami polskie siatkarki si璕n窸y po z這ty medal World Grand Prix II dywizji. Cho bia這-czerwone nie rywalizowa造 w najwy窺zej klasie imprezy, to sukces ten oznacza, 瞠 strategia budowania dru篡ny, kt鏎 zaproponowa Jacek Nawrocki, powoli przynosi pierwsze pozytywne efekty. Wynik ten os這dzi drugi z rz璠u brak awansu na zbli瘸j帷e si mistrzostwa 鈍iata i da polskiej siatk闚ce 瞠雟kiej pierwszy medal od czasu Igrzysk Europejskich w 2015 roku.

Zawodniczki trenera Nawrockiego spisa造 si dobrze nie tylko grupowo, ale i indywidualnie, znajduj帷 si w czo堯wce statystyk na poszczeg鏊nych pozycjach.

Polki w czo堯wce zawodniczek ofensywnych

W鈔鏚 najcz窷ciej punktuj帷ych zawodniczek World Grand Prix II dywizji na 3. miejscu znalaz豉 si Agnieszka K彗olewska. Ust徙i豉 ona jedynie Kim Yeon Koung oraz liderce, Louisie Lippmann. Polka w sumie zdoby 29 punkt闚 (22 w ataku, 6 blokiem i 1 zagrywk). Kolejna bia這-czerwona, Malwina Smarzek, by豉 7. (24 punkty).

M這da zawodniczka Chemika Police znalaz豉 si na wysokim miejscu r闚nie w zestawieniu najlepszych atakuj帷ych. B璠帷 na 6. pozycji, statystycznie jej gra oscylowa豉 w 33 procentach skuteczno軼i.

Si豉 Polski le瘸豉 na siatce

Je郵i nale瘸這by wskaza jeden element, w kt鏎ym Polki zdecydowanie dominowa造 nad rywalkami, by豚y to blok. W najlepszej si鏚emce zestawienia znalaz造 si a cztery bia這-czerwone. 2. miejsce zaj窸a Agnieszka K彗olewska (6 blok闚, 0.86 na set), a tu za ni uplasowa豉 si Zuzanna Efimienko (takie same statystyki). 6. pozycja nale瘸豉 z kolei do Bereniki Tomsi (4), a 7. do Malwiny Smarzek (3).

4. w rankingu najlepiej zagrywaj帷ych by豉 Efimienko.

安ietnie w statystykach odnalaz豉 si r闚nie Joanna Wo這sz. Na swojej pozycji polska zawodniczka zaj窸a 2. miejsce. W zestawieniu ust徙i豉 tylko Niemce – Denise Hanke.

安ietna pozycja polskich przyjmuj帷ych

Martyna Grajber oraz Agata Witkowska zaj窸y kolejno 1. i 2. miejsce w zestawieniu najlepszych przyjmuj帷ych World Grand Prix II dywizji. Polskie zawodniczki pokona造 mi璠zy innymi Lenk Durr i Kim Yeon Koung.

Pierwsza z bia這-czerwonych na swoim koncie mia豉 49 perfekcyjnych przyj耩, natomiast polska libero 28 i tylko jeden b陰d.