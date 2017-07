Jose Mourinho skomentował zainteresowanie Fellainim

Informację o tym, że Marouane Fellaini jest o krok od podpisania kontraktu z Galatasaray podał dyrektor sportowy tureckiego klubu - Cenk Ergun.

- Fellaini odejdzie z Manchesteru i jest na naszym celowniku. Rozmawiamy z nim, jesteśmy blisko porozumienia. Jeśli uda się nam go pozyskać, to nie będziemy starać się już o Alfreda N'Diaye z Villarrealu. Potrzebujemy takiego pilkarza jak Fellaini - powiedział Ergun.

Gazeta "Ajansspor" podała, że zawodnik porozumiał się z przedstawicielami Galaty, ale do transferu potrzebne jest jeszcze zaakceptowanie oferty przez Manchester United. Jak się okazało turecki klub nie może liczyć na to, że szefowie angielskiej drużyny zgodzą się na sprzedaż reprezentanta Belgii, co udowadniają słowa wypowiedziane przez Jose Mourinho.

- Galatasaray łatwiej byłoby pozyskać mnie, niż Marouane`a. On jest zbyt ważny w mojej drużynie. Nie ma żadnych szans na transfer - powiedział portugalski szkoleniowiec.