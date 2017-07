Maciej Rybus zadebiutował w Lokomotiwie

Maciej Rybus do Lokomotiwu Moskwa przeniósł się z Olympique Lyon. 27-latkowi kompletnie nie wyszedł pobyt we francuskim klubie, dla którego rozegrał 19 spotkań w Ligue 1. Reprezentant Polski do ligi rosyjskiej trafił za niecałe 2 miliony euro.

W drużynie prowadzonej przez Jurija Siemina Polak na debiut nie musiał czekać długo. Rybus wszedł na boisko na drugą połowę niedzielnego meczu Lokomotiwu z Anży Machaczkała. W 81. minucie spotkania zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Manuel Fernandes, dzięki czemu drużyna reprezentanta Polski odniosła trzecie zwycięstwo w tym sezonie i z kompletem punktów zajmuje ona 2. miejsce w tabeli.

Maciej Rybus mocno liczy na to, że na Wschodzie się odbuduje i wróci do pierwszego składu drużyny narodowej. Były piłkarz Legii Warszawa ligę rosyjską zna bardzo dobrze, kiedyś grał w Tereku Grozny, gdzie zyskał status gwiazdy i jednego z najlepszych zawodników.