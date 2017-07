Patryk Lipski może trafić do Chorwacji

Patryk Lipski pozostaje wolnym zawodnikiem od maja. Młody piłkarz rozwiązał kontrakt z Ruchem Chorzów ze względu na zaległości finansowe śląskiego klubu. Od tamtej pory piłkarz nie znalazł nowego pracodawcy. 23-latek liczył na to, że dobry występ na młodzieżowym Euro w Polsce pozwoli mu zwrócić na siebie uwagę mocnych klubów, tak się jednak nie stało.

Teraz, według informacji chorwackich mediów Lipski jest bardzo bliski podpisania kontraktu z HNK Rijeka. Rozmowy pomiędzy zawodnikiem i klubem znajdują się podobno w finałowej fazie, chociaż zawarcie umowy nie jest jeszcze pewne.

Zdaniem chorwackich dziennikarzy Patryk Lipski był widziany na trybunach podczas spotkania Rijeki z NK Rudes. Drużyna prowadzona przez Matjaza Keka po tym, jak w ubiegłym sezonie wywalczyła sensacyjne mistrzostwo kraju teraz również nie zwalnia tempa i przewodzi ligowej tabeli.

HNK to jednak nie jedyny zainteresowany Lipskim klub. W mediach pojawiały się ostatnio informacje o tym, że młodego Polaka chcą m.in. Anderlecht, Tuluza, Lechia Gdańsk, a także Werder Brema. W przypadku transferu do Niemiec w grę wchodziło jednak automatyczne wypożyczenie do Korony Kielce, czego 23-latek chciał uniknąć.