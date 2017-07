Ekstraklasa. Piłkarz Lecha otrzymał ofertę od niedawnego rywala

Jakub Serafin to jeden z wielu piłkarzy, którzy latem powrócili do Lecha Poznań z wypożyczeń. Niektórzy z nich, jak np. Dariusz Formella, ponownie przenieśli się do innych zespołów na nadchodzący sezon. Inni, tacy jak Robert Gumny i Kamil Jóźwiak, z pewnością zostaną przy Bułgarskiej i będą stanowić o sile drużyny Nenada Bjelicy. Są jednak tacy zawodnicy, których przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania.

– Serafin ma jedną bardzo dobrą ofertę. Musi zdecydować, czy chce z niej skorzystać i pójść na wypożyczenie. Piłka jest po jego stronie, ale jeśli zostanie, to nie będzie żaden problem dla mnie i klubu - mówi na łamach "Przeglądu Sportowego" trener Nenad Bjelica.

Jak dowiedzieli się dziennikarze PS wspomniana bardzo dobra oferta pochodzi od przedstawicieli FK Haugesund. Norweski klub jest zainteresowany wypożyczeniem 21-letniego pomocnika. 5. zespół obecnego sezonu Elite Serien ostatnio miał okazję mierzyć się z Lechem w II rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Polska drużyna przegrała pierwszy mecz na wyjeździe 2-3, natomiast na własnym boisku pewnie wygrała 2-0 i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek.