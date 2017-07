Według gazety "Ajansspor" Galatasaray musi jeszcze porozumieć się z Manchesterem United w sprawie kwoty transferu. Belg trafił na Old Trafford w 2013 roku za 27,5 mln funtów, ale swoją grą nigdy do końca nie przekonał kibiców. We wszystkich rozgrywkach strzelił piętnaście goli, ale w ostatnich dwóch sezonach strzelił tylko dwa gole w Premier League.

- Fellaini odejdzie z Manchesteru i jest na naszym celowniku. Rozmawiamy z nim, jesteśmy blisko porozumienia. Jeśli uda się nam go pozyskać, to nie będziemy starać się już o Alfreda N'Diaye z Villarrealu. Potrzebujemy takiego pilkarza jak Fellaini - stwierdził Ergun.

bardzo bliski wzmocnienia "Czerwonych Diabłów" jest Nemanja Matić.