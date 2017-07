Po licznych perypetiach, o których pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego portalu zaczynają się pojawiać konkrety na temat wielkiej walki między Michaelem Bispingiem oraz Georgesem St.-Pierrem.

Mimo, że jeszcze kilka dni temu Dana White poinformował podczas konferencji prasowej przed UFC 214, że GSP czeka na zwycięzcę pojedynku Woodley vs. Maia, to najwyraźniej prezydent UFC zmienił zdanie widząc, co w oktagonie pokazał The Chosen One.

Po gali UFC 214 Dana White ogłosił, że Georges St.-Pierre zawalczy jednak z Michaelem Bispingiem. Poinformował o tym w rozmowie z BT Sport.

Na pytanie o pierwszą walkę GSP Dana White powiedział: - Absolutnie, na 100 % dam tą walkę Michaelowi Bispingowi.

Dodatkowo, znany dziennikarz MMA, Ariel Helwani zdradził, że walka ta planowana jest na numerowaną galę UFC, która odbędzie się 4 listopada w Nowym Jorku.

Specjalny serwis o MMA - InTheCage.pl