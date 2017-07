Będzie to trzeci transfer "Czerwonych Diabłów" w tym oknie transferowym po pozyskaniu Victora Lindelofa (z Benfiki, 31 mln) oraz Romelu Lukaku (z Evertonu, 75 mln).

Tym samym Matić znowu będzie trenował pod okiem Jose Mourinho. To Portugalczyk ściągnął go do Chelsea z Benfiki za 21 mln funtów w styczniu 2014 roku. W poprzednim sezonie Serb zagrał w 35 meczach ligowych, ale straciłby miejsce w składzie w związku z przyjściem 22-letniego Tiemoue Bakayoko z AS Monaco za ok. 40 mln funtów.