Tour de Pologne. Sacha Modolo wygrał drugi etap Tour de Pologne

Niedzielny etap prowadził z Tarnowskich Gór do Katowic (142 km). Pierwszy etap wygrał Peter Sagan, ale na drugim zajął ósme miejsce po tym, jak na mecie finiszował peleton. Najlepszy okazał się Włoch Sacha Modolo, który wyprzedził Danny'ego Van Poppela (Sky) oraz Maxa Walscheida (Sunweb).

Podczas etapu na ucieczkę zdecydowali się Polacy: Kamil Gradek (reprezentacja Polski) oraz Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice). Potem swojego szczęścia spróbował jeszcze Paweł Bernas (Orlen CCC) i wygrał górską premię, ale został złapany na 23 km przed metą. Potem nie wytrzymał szybkiego tempa i odpadł z peletonu, którego prędkość na tym płaskim etapie przekraczała 50 km/h.

Do zmian doszło w klasyfikacji generalnej. Nowym liderem został Van Poppel, Sagan zajmuje drugie miejsce, a trzecie okupuje Modolo. Na szóstym miejscu znajduje się Kamil Gradek (+0.07), na 20. Tomasz Marczyński (+0.10), na 37. Paweł Franczak (+0.10), na 52. Michał Gołaś (+0.10), na 57. Paweł Cieślik (+0.10), na 68. Rafał Majka (+0.10), na 83. Łukasz Wiśniowski (+0.10), na 90. Przemysław Niemiec (+0.10), na 91. Adam Stachowiak (+0.10), na 98. Emanuel Piaskowy (+0.10), na 100. Marek Rutkiewicz (+0.10), na 107. Adrian Kurek (+0.31), na 127. Alan Banaszek (+2.07), na 143. Maciej Paterski (+5.31), a na ostatnim, 152. miejscu Paweł Bernas (+13.38).