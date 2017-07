Rajd Finlandii. Esapekka Lappi najszybszy, Neuville liderem MŚ

26-letni Lappi prowadził w Rajdzie od sobotniego popołudnia, gdy z rywalizacji o zwycięstwo z powodu awarii odpadł jego bardziej doświadczony kolega z zespołu Jari-Matti Latvala. Młody Fin nie dał ponieść się emocjom, z równowagi nie wytrąciła go też awaria koła i wygrał imprezę z przewagą 36 sekund.

To ogromny sukces Fina. W 2012 roku triumfował w Rajdzie Polski, wtedy eliminacji mistrzostw Europy. Dwa lata później był już mistrzem Europy, w 2015 roku znów zwyciężył w Polsce, ale tym razem w mistrzostwach świata w WRC–2. W zeszłym roku na zapleczu WRC wygrał całą rywalizację i dostał propozycję dołączenia do powracającego do mistrzostw świata fabrycznego zespołu Toyoty. Początkowo pełnił rolę testera, a od Rajdu Portugalii bierze udział w rywalizacji. W debiucie zajął 10. miejsce, na Sardynii był czwarty. W Polsce urwał koło i do mety nie dojechał. Niepowodzenie na Mazurach powetował sobie w swojej ojczyźnie.

Drugie miejsce w Finlandii zajął Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). Brytyjczyk świetnie pojechał sobotnie i niedzielne odcinki specjalne, wykorzystał błędy Teemu Suninena (Ford Fiesta WRC), który spadł z drugiego na czwarte miejsce, i dzięki rewelacyjnej jeździe na ostatnim odcinku przegonił Juho Hanninena (Toyota Yaris WRC) o 0,3 sekundy w klasyfikacji generalnej. - Popełniłem drobny błąd po starcie. Wiedzieliśmy, że może być ciężko, ale patrzymy na to realistycznie. To nasze pierwsze podium w sezonie - stwierdził Hanninen.

Na kończącym rajd niedzielnym Power Stage’u pięć dodatkowych punktów zgarnął najszybszy Ott Tanak (Ford Fiesta WRC), cztery trafiły do Evansa, a trzy zgarnął Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC). Dwa punkty trafiły w ręce pechowca Latvali, który w niedzielę wrócił do rywalizacji, a jeden przypadł Hanninenowi.

Sebastien Ogier w niedzielę nie wrócił do rywalizacji, bo jego pilot Julien Ingrassia jeszcze nie wrócił do pełni sił po piątkowym wypadku. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata z Francuzem zrównał się punktami Neuville, który do trzech punktów za Power Stage dołożył jeszcze osiem za szóstką lokatę. To Belg będzie jednak liderem cyklu, bo on w tym sezonie wygrał już trzy rajdy (Ogier dwa).

W klasyfikacji zespołów na prowadzeniu umocnił się M-Sport, który ma już 34 punkty przewagi na Hyundaiem i aż 92 punkty więcej od Toyoty. Stawkę zamyka Citroen z 135 punktami.

Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery rajdy. W sierpniu kierowcy zmierzą się na asfaltowych drogach Rajdu Niemiec.