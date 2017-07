Liga angielska. Piotr Zieliński w Manchesterze City?

Zinczenko to 21-letni ukraiński pomocnik. Na ubiegłorocznym Euro 2016 zagrał we wszystkich trzech meczach swojej reprezentacji - z Niemcami, Irlandią Północną i Polską. Ukraina furory nie zrobiła, nie zdobyła nawet punktu, ale Zinczenko zaprezentował się dobrze, dzięki czemu z rosyjskiej Ufy trafił do Manchesteru. Jednak w zespole Guardioli nie grał, trafił na wypożyczenie do PSV Eindhoven. Teraz Napoli chce go wypożyczyć z opcją pierwokupu za 10 mln euro.

Włosi twierdzą, że przy okazji rozmów o tej transakcji Guardiola zapytał o możliwość wykupienia z Napoli Zielińskiego i Kalidou Koulibaly’ego. Podobno szefowie Napoli odpowiedzieli, że 23-letni Polak i 26-letni Senegalczyk nie są na sprzedaż.