Barcelona - Real. Ivan Rakitić: Sędzia mnie obrażał

Barcelona prowadziła 2:0 już po siedmiu minutach. Najpierw gola strzelił Lionel Messi, a później Rakitić.

Bramkę kontaktową zdobył w 14. minucie Mateo Kovacić, a do remisu, jeszcze przed przerwą, doprowadził Marco Asensio.

Decydującego gola strzelił w 50. minucie Gerard Pique. Więcej niż o samym meczu mówiło się o przepychance pomiędzy Rakiticiem a arbitrem.

- Trudno mnie wyprowadzić mnie z równowagi. Zazwyczaj darzę sędziów dużym szacunkiem, ale trudno go zachować, jeżeli ktoś nie szanuje ciebie. W meczu z Realem arbiter chciał się ewidentnie wywyższyć. Trzy razy dość mocno mnie obraził - powiedział Chorwat po meczu.

- Wygrane zawsze dodają nam pewności siebie, zwłaszcza z takim rywalem. Pamiętajmy jednak, że mecze o Superpuchar Hiszpanii będą zupełnie inne - dodał.

Najbliższy mecz Realu z Barceloną już 13 sierpnia. Spekuluje się, że Neymar nie zagra w tym spotkaniu, bo niedzielny mecz w Maiami miał być ostatnim dla Brazylijczyka, który jest bliski transferu do PSG.

- To naprawdę trudna decyzja dla niego i wszyscy to rozumieją. Chcemy aby pozostał, ale naturalnie nie mamy wiele do powiedzenia na ten temat. W każdym razie zrozumiemy każdą decyzję - zakończył pomocnik Barcelony.

Barcelona - Real 3:2 (2:2)

Bramki: L. Messi 3. min., I. Rakitić 7., G. Pique 50. - M. Kovacić 14., M. Asensio 36.

Barcelona: Cillessen - Vidal (63. min. Semedo), Pique (73. Mascherano), Umtiti (63. Vermaelen), Alba (73. Digne); Rakitić (73. Alena), Busquets (73. Digne), Iniesta (46. Sergi Roberto) - Messi (63. Denis), Suarez (63. Alcacer), Neymar (73. Arda).

Real: Navas - Carvajal (74. Achraf), Varane (46. Nacho), Ramos (46. Vallejo), Marcelo (74. Theo); Casemiro (74. Llorente), Kovacic (74. Oscar), Modric (46. Isco) - Asensio (46. Lucas), Benzema (74. Mayoral), Bale (74. Ceballos).