LGP w Hinterzarten. Kubacki wygrał! Kapitalny występ Polaków!

Dawid Kubacki popisuje się znakomitą formą w czasie letnich przygotowań. Polski skoczek znów zdeklasował rywali skokami na 105 oraz 104,5 metra. Kubacki wyprzedził drugiego Stephana Leyhe (102 m, 103,5 m) o 11,9 pkt. Podium uzupełnił Piotr Żyła (102,5 m, 103,5m), który skakał znacznie lepiej niż dwa tygodnie temu w Wiśle.



Tuż za podium znalazł się Maciej Kot (102 m, 101,5 m), który zajął czwarte miejsce. Polak mógł być wyżej, ale niestety w drugiej próbie zabrakło mu odległości i Polska straciła szanse na całe podium. Bardzo porządną dyspozycję z Wisły potwierdził także Stefan Hula, który tym razem zajął siódme miejsce.



Dosyć niespodziewanym wynikiem popisał się za to Jakub Wolny. Mistrz świata juniorów z Val di Fiemme wreszcie zasygnalizował drzemiący w sobie potencjał i znalazł się w czołowej dziesiątce. Wolny zajął dziewiąte miejsce.



Pierwszą dziesiątkę zawodów zamknął Kamil Stoch. Nasz najlepszy skoczek spokojnie wchodzi w sezon i w niemieckim Hinterzarten zaprezentował bardzo przyzwoite skoki. Skoczek bardzo chciał dobrze wypaść w drugich indywidualnych zawodach, żeby udowodnić sobie, że katastrofa, która zdarzyła się w Wiśle, była jedynie wypadkiem przy pracy i wszystko idzie w dobrym kierunku.

Najlepszy konkurs poza rozgrywany poza Polską

Zawody w Hinterzarten były dopiero trzecim konkursem rozgrywanym w ramach Letniego Grand Prix. Trzeba zauważyć, że sobotni konkurs był najlepszym w historii w wykonaniu Polaków, jeśli weźmiemy pod uwagę rywalizacje poza naszymi granicami. Sześciu polskich skoczków zdobyło 306 punktów, co oznacza, że biało-czerwoni pobili rekord z zeszłorocznego konkursu w Einsiedlen, w którym podopieczni Stefana Horngachera zdobyli 281 punktów. Do rekordu z Wisły zabrakło dokładnie 8 punktów. W 2010 roku siedmiu biało-czerwonych zgromadziło 314 punktów.

W klasyfikacji generalnej LGP prowadzi Dawid Kubacki, który ma 200 punktów. Drugie miejsce zajmuje Maciej Kot - 130 punktów. Trzeci jest Karl Geiger. Niemiec zdobył dotąd 109 punktów. Kolejne zawody Letniego Grand Prix zostaną rozegrane 12 sierpnia we francuskim Courchevel.

Klasyfikacja generalna:

1. Dawid Kubacki (Polska) 200 pkt

2. Maciej Kot (Polska) 130

3. Stephan Leyhe (Niemcy) 109

...

5. Stefam Hula (Polska) 81

6. Piotr Żyła (Polska) 80

14. Jakub Wolny (Polska) 31

16. Kamil Stoch (Polska) 26