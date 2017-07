Kibice zebrani na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu byli świadkami pięknego widowiska, w którym wzięły udział najlepsze żużlowe pary na świecie.

Polacy byli faworytami, więc wielkiego zaskoczenia nie było.

Po 21 biegach najwięcej punktów zdobyła kadra Australii, bo aż 24, co zapewniło im awans do finału. Punkt mniej zebrali: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek, a Szwedzi zdobyli ich 20. Dlatego zmierzyliśmy się ze Skandynawami w wyścigu barażowym.

W półfinale zwyciężył Antonio Lindbaeck, ale tuż za nim był Zmarzlik i Janowski, co sprawiło, że był remis. Jednak dzięki lepszym wynikom Polaków w poprzednich biegach, to my awansowaliśmy do finału.

W decydującym biegu Janowski i Zmarzlik pokonali Australijczyków Maksa Fricke i Jasona Doyle`a. Na podium stanęli także Szwedzi.

The World Games 2017 to dziesiąta edycja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich.