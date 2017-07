Ekstraklasa. Legia wygrywa z Sandecją, ale za taką grę należą się jedynki [OCENY]

Arkadiusz Malarz: 4. Przed przerwą miał niewiele pracy, by nie napisać, że nic (jedno wyłapane dośrodkowanie, jedno wybicie - nieudane - pod pressingiem rywala). W 52. obronił strzał Piszczka. Pod koniec meczu raz piąstkował piłkę. I to wszystko. Ale czwórka za czyste konto jest. OK, może trochę na wyrost, ale przy obecnej dyspozycji Legii w obronie odbieramy to jednak jako sukcesik.

Artur Jędrzejczyk: 1. Poprawny występ w defensywie. To znaczy tylko poprawny, bo od reprezentanta Polski wymagamy zdecydowanie więcej. Wymagamy nie tylko skutecznej gry w obronie, ale też gry do przodu. Czytaj: wymagamy udanej gry do przodu, choćby jednego celnego dogrania albo choćby celnego strzału głową po stałym fragmencie gry (w 88. minucie odnotowaliśmy niecelny).

Jakub Czerwiński: 2. Na początku spotkania ofiarnym wślizgiem przerwał groźną akcję Sandecji. Potem już specjalnie się wysilać nie musiał. Gdyby nie sytuacja z 52. minuty, kiedy w pozornie prostej sytuacji minął się z piłką, napisalibyśmy, że to najpewniej grający obrońca Legii. Ale że się minął, to nie wiemy co napisać. To znaczy wiemy tyle, że ocena Czerwińskiego idzie w dół.

Michał Pazdan: 2. Zaczął mecz od głupiej straty. Potem błędów nie popełniał, ale też nie za bardzo miał kiedy, bo grający w dziesiątkę goście nie atakowali bramki Malarza. To po jego wyjściu ze strefy obrony i przepchnięciu rywala, Legia strzeliła pierwszego gola. Ale pisać, że to jego zasługa, to za wiele. Jedynie mały plus - tyle można dostawić.

Adam Hlousek: 1. Na początku spotkania dwa razy dał się ograć na własnej połowie. Tuż przed przerwą poślizgnął się na piłce pod polem karnym Sandecji. I to zasadzie tyle o jego grze, bo gdybyśmy mieli tutaj analizować każdą jego nieudaną wrzutkę, to musielibyśmy te oceny wystawiać do rana.

Michał Kucharczyk: 1+. Przed przerwą raz przepuścił piłkę między nogami rywala (podał do Sadiku) i wygrał jeden pojedynek na skrzydle. Później był wolny i przewidywalny, nie zmuszał obrońców Sandecji do wysiłku. W doliczonym czasie gry też był wolny, ale Brzyski był jeszcze wolniejszy, stąd gol. I dostawiony plus.

Michał Kopczyński: 3. Dobrze asekurował kolegów, którzy biegali z piłką pod pole karne Sandecji. Sam też czasami biegał. To po faulu na nim z boiska już w 20. minucie wyleciał Grzegorz Baran. I za to plus, tak samo jak za kilka prostopadłych podań, których akurat się po nim nie spodziewaliśmy, ani nie oczekiwaliśmy.

Krzysztof Mączyński: 2. Na początku spotkania podawał albo do boku, albo do tyłu. Po czerwonej kartce dla Sandecji zaczął grać odważniej. Ale i tak niewiele z tej jego ofensywnej gry wynikało. Zmieniony w 71. minucie przez Moulina.

Cristian Pasquato: 3. Gdy miał piłkę przy nodze, to jej nie tracił. Ale gdy musiał o nią walczyć, to czasami odpuszczał. Ale przynajmniej próbował. A nawet nie tyle próbował, ile w pierwszych minutach biegał jak nakręcony - podawał, strzelał, a nawet wracał do obrony, gdzie co prawda trochę pozorował grę (odpuszczał pojedynki), ale przynajmniej wracał. Zdjęty z boiska w 54. minucie.

Dominik Nagy: 2+. W 7. minucie popsuł groźną kontrę Legii po tym, jak nieudolnie dograł piłkę w pole karne Sandecji. Później też miał problemy. Ale przynajmniej - tak jak Pasquato - się starał. Szarpał, próbował rajdów lewą stroną, zejść do środka i strzałów. A że z reguły nie wychodziło, to już inna sprawa.

Armando Sadiku: 2+. Przed przerwą oddał trzy strzały - dwa niegroźne i jeden groźny (w boczną siatkę). Po przerwie już nie liczyliśmy jego strzałów. Nie zwracaliśmy na to uwagi, bo nie za bardzo było na co. Jedyne, za co go można pochwalić w drugiej połowie, to za wślizg, po którym gola strzelił rezerwowy Hamalainen.

Guilherme: 1+. Wszedł na boisko za Pasquato. I zaczął mecz od krzyków w kierunku arbitra, sygnalizując, że Brzyski zagrał piłkę ręką. Potem wziął się za rozgrywanie, ale nie wychodziło mu to najlepiej. A na pewno trochę gorzej od Pasquato.

Kasper Hamalainen: 5. Cztery minuty po wejściu na boisko (za Hlouska) strzelił gola, czyli zrobił to, czego nie potrafili zrobić inni. Jakby nie patrzeć - wybaczcie - bohater Legii, który w doliczonym czasie gry zaliczył jeszcze asystę przy golu Kucharczyka.

Thibault Moulin nieźle rozgrywał piłkę, ale był na boisko za krótko (od 71. minuty) i nie zrobił nic ekstra, by zasłużyć na ocenę.