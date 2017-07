Isłam Badurgow jest kazachskim sportowcem, który ćwiczy sporty siłowe. Spora muskulatura to chyba jedyna rzecz która łączy go z gwiazdą MMA. Ale jeśli odpowiednio się ucharakteryzuje, doda okulary, sztuczną brodę i odpowiednie tatuaże to podobieństwo do McGregora rzeczywiście jest.

Nic dziwnego, że osoby które spotkały Badurgowa na ulicach Los Angeles, robili sobie z nim zdjęcie, a nawet piszczały, krzyczały, czy prosiły o autografy. Kilka dni po tej przygodzie zapewne mogły uśmiechnąć się same do siebie. Film z sobowtórem zawodnika MMA w kilka dni podbił internet. Kazach zrobił to, by pokazać ilu fanów ma również jego ulubiony sportowiec i wesprzeć go przed walką.

Wielki pięściarski pojedynek między Conorem McGregora, a Floydem Mayweatherem odbędzie się 26 sierpnia w Los Angeles.