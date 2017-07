Clasica San Sebastian to największy kolarski wyścig w Kraju Basków. Zawody rozgrywane są zawsze niedługo po Tour de France. Polak był jednym z ich faworytów.

Kwiatkowski na 7 km przed metą wraz ze swym kolegą z grupy Timem Landą tracił do trzyosobowej prowadzącej grupy kilka sekund. Jechali w niej Rigoberto Uran, Tony Gallopin i Bauke Mollema . Na zjeździe Polak wykorzystał to co umie znakomicie i ostro ruszył do przodu. Szybko zrównał się z czołówką. Po chwili dojechał do niego też Tom Dumoulin.

To między nimi rozegrała się walka o zwycięstwo. Kwiatkowski obserwował zmagania rywali trzymał się blisko ich pleców i na ostatnich metrach zaatakował w mistrzowski sposób. Drugi był Gallopin, trzeci Mollema.

Polak w ten sposób wygrał 6 w karierze i trzeci w tym roku klasyk. W San Sebastian nie triumfował nigdy.