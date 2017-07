Demian Maia przed UFC 214: Byłem sfrustrowany tym że nie dostaje walki o pas

- Czułem, że to kiedyś nastąpi, ale cały czas byłem sfrustrowany, bo nie dostawałem walki o pas. Nauczyłem się jednak kontrolować to tak, aby frustracja nie wpływała na to co robię - powiedział Maia.

Brazylijczyk odniósł się także do swojego przeciwnika, Tyrona Woodley’a: - Jest bardzo dobrym zawodnikiem. Jeśli pytacie mnie jak potoczy się ta walka, odpowiadam: nie mam pojęcia. Może obaj będziemy zaskoczeni jak to się wszystko zakończy. Tyron ma dobre zapasy a ja jestem pewny swoich umiejętności. Mam tylko nadzieję, że to będzie pojedynek, który sprawi radość fanom.

Walka Tyrona Woodleya z Demianem Maią będzie co-main eventem sobotniej gali UFC 214. Stawką pojedku będzie mistrzostwo UFC kategorii półśredniej.

