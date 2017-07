Tour de Pologne. Peter Sagan wygrał I etap. Kraksa tuż przed metą!

Na rynku w Krakowie, skąd startowali kolarze, zameldowało się 154 zawodników. I etap liczył 130 km. Przez większość wyścigu na czele był Maciej Paterski, ale tuż przed metą, około 7 km, peleton go dogonił, a po chwili prześcignął.

Do mety zostało 500 metrów, kiedy 36-letni Marek Rutkiewicz wywrócił się i spowolnił kilku pozostałych kolarzy. W tym momencie na czele wysunął się mistrz świata, Peter Sagan i do końca I etapu nie oddał już prowadzenia.

Drugi był Caleb Ewan, a trzeci Danny van Poppel. Ósme miejsce zajął Paweł Franczak, a Martijn Kiezer prowadzi w klasyfikacji górskiej.

W niedzielę cyklistów czeka kolejny pagórkowaty etap, który prawdopodobnie zakończy się starciem sprinterów. Odcinek z Tarnowskich Gór do Katowic liczy 142 kilometry, czyli o 12 km więcej niż sobotni.