MŚ w lekkoatletyce. Artur Partyka ocenia szanse polskich sportowców: Powtórka z Pekinu? Będzie ciężko, ale przed nami piękne chwile

Damian Bąbol: W czwartek startują lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Londynie. Wynik ośmiu medali sprzed dwóch lat z MŚ w Pekinie jest możliwy do poprawienia?

Artur Partyka: Będzie ciężko. Chociaż możemy się powoli szykować na piękne momenty. Sezony tuż po igrzyskach olimpijskich bywają specyficzne. Niektórzy sportowcy mają nieco luźniejszy trening, łapią świeżość. U innych pojawiają się problemy zdrowotne i kontuzje. W naszej kadrze największy z tym problem ma Piotrek Małachowski, który walczy z urazem pleców.

Zdąży się odbudować?

- Mocno w to wierzę. Co ciekawe, po raz pierwszy od bardzo dawna mamy sytuację, kiedy na liście światowej Piotrek znajduje się za Robertem Urbankiem, który potwierdził wysoką formę na ostatnich mistrzostwach Polski w Białymstoku, zdobywając złoty medal. Widać, że po poprzednim słabszym sezonie Robert się obudził, fajnie mu ten dysk lata. Myślę, że stać go na walkę o medal. A jeśli chodzi o Piotra, to mimo słabszej dyspozycji liczę na jego mentalność mistrza, która może okazać się decydująca. Wiem, że ostatnio chłopaki mocniej trenowali z trenerem Witoldem Suskim i kto wie, może poszukają szansy, żeby wskoczyć na podium.

KUBA ATYS

W rzucie młotem znowu zaprezentujemy pokaz siły?

- Tu mamy właściwie pewne dwa medale, chociaż po igrzyskach w Rio nie można niczego przesądzać. Myślę, że Paweł Fajdek najgorszy start w sezonie ma już za sobą. Mam na myśli mistrzostwa Polski, na których przegrał z rewelacyjnym Wojciechem Nowickim. Widzę tu ogromną szansę na polskie podium. Podobnie jak w rywalizacji kobiet. Anita Włodarczyk wydaje się niezagrożona. Rzuca jak natchniona, ostatnio nawet powyżej 100 metrów, ale... jest coraz bardziej naciskana przez Malwinę Kopron. 22-letnia zawodniczka ostatnio robi furorę. W Białymstoku rzuciła ponad 75 metrów. Może być naprawdę pięknie.

CLAUDE PARIS/AP

Optymistycznie wyglądają ostatnie starty naszych tyczkarzy.

- Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski są w bardzo dobrej formie. Obaj bronią brązowego medalu z Pekinu. Paweł jest bardziej doświadczony, mistrzem świata z 2011 r. z Deagu, gdzie triumfował w niespotykanych okolicznościach. Zaspał na eliminacje i ledwo zdążył na stadion. Może trzeba wymyślić coś podobnego, żeby znowu przeskoczył rywali (śmiech). Piotrek też skacze aż miło. Jak się okazuje nie potrzebuje do tego własnych tyczek, które gdzieś mu się zgubiły. Ostatnio na mityngu Diamentowej Ligi w Monaco skakał na sprzęcie Siergieja Bubki. W tej konkurencji też czeka nas pasjonująca walka. Najbardziej regularnie skacze Amerykanin Sam Kendricks. W tym roku pokonał wysokość 6 m. Kto może zagrozić? Thiago Braz da Silva, mistrz olimpijski z ubiegłego roku, kompletnie bez formy. Trzeba uważać na Kanadyjczyka Shawnacy’ego Barbera, który będzie bronił mistrzostwa świata, ale nasi zawodnicy wydają się być w lepszej dyspozycji.

Osiem lat już czekamy na medal mistrzostw świata w skoku wzwyż.

- I jest duża szansa, że w Londynie w końcu przerwiemy tę serię. Kamila Lićwinko od kilku sezonów jest w grupie zawodniczek, które kandydują do walki o medal. W tym roku jest dobrze przygotowana. Obserwuję ją od wielu tygodniu i widzę, że stać ją na pokonanie 2 metrów. Rosjanka Marija Lasickene jest poza zasięgiem, choć jak to w sporcie bywa... Chociaż nie, ona jest absolutnie poza zasięgiem. W tym roku jest dwie klasy wyżej od konkurentek. Kiedy inne zawodniczki kończą rywalizację, ona rozpoczyna swoje show i zaczyna latać powyżej 2 metrów. Myślę, że Kamila jest w stanie nawiązać walkę z Juliją Levczenko oraz młodziutką mistrzynią świata z hali z ubiegłego roku Vashti Cunningham.

Brązowy medalista mistrzostw świata w Berlinie, Sylwester Bednarek Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

A Sylwester Bednarek jest w stanie powtórzyć sukces z Berlina z 2009 r., kiedy zachwycił sportowy świat i zdobył brązowy medal?

- Jak najbardziej jest to realne. W tym sezonie Sylwek prezentuje się bardzo dobrze. Wyrównał rekord życiowy, czyli 2.32 m. Poza tym na Stadionie Olimpijskim w Londynie zbyt wysoko się nie skacze. Oczywiście pięć lat temu na IO Iwan Uchow zdobył złoto z wynikiem 2,38 m, ale już do brązowego medalu wystarczyło 2.29 m. Niewykluczone, że wynik 2.32 m może dać medal. Poza tym Sylwek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Wprawdzie przez kontuzję Achillesa wypadł nam na trzy sezony, ale to szalenie inteligentny sportowiec. Ma 27 lat i jest w najlepszym wieku dla skoczka wzwyż.

Jak ocenia pan nasze szanse w konkurencjach biegowych?

- Bardzo liczę na sztafetę pań 4x400 metrów. Od kilku miesięcy należą do ścisłej światowej czołówki. Pod koniec kwietnia na nieoficjalnych mistrzostwach świata sztafet na Bahamach zajęły drugie miejsce. Z kolei na ostatnich mistrzostwach Polski Iga Baumgart pobiegła rewelacyjnie, poprawiając rekord życiowy (51,71 s). Dziewczyny stanowią świetny team, który może powalczyć o medal. Jeżeli nic się nie stanie z pałeczkami, to walka o brąz jest jak najbardziej realna. Wydaje się, że rywalizacja o najwyższy stopień podium rozstrzygnie się między Jamajkami a Amerykankami.

Adam Kszczot KUBA ATYS

Adam Kszczot obroni wicemistrzostwo świata?

- Konkurencja jest piekielnie mocna, ale Adam to prawdziwy wojownik. Mam wrażenie, że w tym roku nie pokazał jeszcze tego, do czego jest przygotowany. Zresztą dawno nie było takiego momentu, w którym jechałby na imprezę mistrzowską z rezultatem powyżej: 1 minuta, 45 sekund. To niesamowicie doświadczony zawodnik. Pamiętam jak walczyliśmy o niego i Sylwestra Bednarka, żeby pojechali na mistrzostwa świata do Berlina w 2009 r., mimo że nie osiągnęli minimum. W końcu zabrałem głos i powiedziałem: „Ludzie, dajmy spokój. Temu brakuje centymetra, temu pół sekundy, ale przecież to są chłopcy, którzy mają 20 lat. Niech jadą”. I co? Sylwek wrócił z medalem, a Adam zdobył takie doświadczenie, że już w przyszłym roku wygrał mistrzostwo Europy i rozpoczął swoją piękną historię. Podobnie trzymam kciuki za Marcina Lewandowskiego, który coraz bardziej zaczyna się zadomawiać na dystansie 1500 m. Niedawno pobił rekord Polski, a warto wiedzieć, że to wynik osiągnięty tuż po ciężkim obozie w St. Moritz. Z wielkim zainteresowaniem czekam na ich starty.

DAVID J. PHILLIP/AP

Na 800 m powalczy również Joanna Jóźwik, piąta zawodniczka ubiegłorocznych igrzysk w Rio. Na treningach nigdy szybciej nie biegała, ale na zawodach spisuje się poniżej swoich oczekiwań. Jest w stanie nawiązać walkę z afrykańską czołówką?

- Asia wciąż szuka formy. W tym sezonie na stadionie ani razu nie złamała 2 minut. Teoretycznie, aby biegać poniżej rekordu życiowego [1:57,37] powinna już teraz osiągać wyniki w granicach 1:58. Ale to jest turniejowa zawodniczka i ogromnie w nią wierzę. Czeka ją wielki sprawdzian. Prawdziwi mistrzowie ujawniają się wtedy, kiedy wygrywają z największym przeciwnikiem, czyli stresem. Jej sytuacja przypomina mi oblężoną twierdzę albo złapane zwierzę w klatce. Nie będzie miała łatwo, ale jest niesamowicie utalentowana i stać ją na znalezienie wyjścia z tej sytuacji. A wtedy będzie wielka.

Rozmawiał Damian Bąbol