AS Monaco znowu podbija cenę za Mbappe

Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Kylian Mbappe. Ostatnio hiszpańskie media podały informacje o tym, że przedstawiciele AS Monaco i Realu Madryt doszli do porozumienia, na mocy którego napastnik za 160 milionów euro miałby trafić do Hiszpanii. Jak się jednak okazuje umowa na takich warunkach najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

Zdaniem "L'Equipe" właściciele Monaco zmienili zdanie i za utalentowanego 18-latka oczekują obecnie 200 milionów euro. W grę wchodzi również 180 milionów euro plus przyszłe bonusy warte łącznie 20 milionów. Nie wiadomo, czy tak kolosalna suma nie zniechęci Realu Madryt, który do tej pory był najbliżej pozyskania piłkarza. Mbappe interesuje się również Manchester City i PSG.

Mistrzom Francji nie zależy na rychłej sprzedaży zawodnika, ponieważ w obecnym oknie transferowym i tak zarobili już bardzo dużo. Dzięki sprzedaży Bernardo Silvy i Benjamina Mendy`ego do Manchesteru City, a także odejściu Tiemoue Bakayoko do Chelsea, klubowa kasa stała się bogatsza o przeszło 150 milionów euro. Dodatkowo wciąż możliwy jest transfer Thomasa Lemara, o którego stara się Arsenal Londyn.