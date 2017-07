Fenomen! Widzew Łódź poprawił rekord Polski w sprzedaży karnetów. Trzeba będzie powiększać stadion?

Fantastyczny wynik Widzew ustanowił na tydzień przed rozpoczęciem trzecioligowych rozgrywek.

- To niezwykłe zjawisko. Fenomen na światową skalę - uważa Tomasz Łapiński, były reprezentant Polski i dwukrotny mistrz kraju z Widzewem. - Mało jest klubów, które mimo kłopotów, związanych z występowaniem na tak niskim poziomie rozgrywek, potrafią tak mocno zjednoczyć swoich kibiców. Zasługuje to na ogromne uznanie.

Imponującą frekwencję doceniają nawet lokalni rywale. Tomasz Salski, prezes ŁKS, który ostatnio awansował do drugiej ligi, mówił w wywiadzie dla „Wyborczej”: – Jeśli mamy porównywać naszą frekwencję do tego, co dzieje się na Widzewie, to może wydawać się słaba. Tam jest jednak fenomen, szacunek dla tych kibiców i podpisuję się pod tym.

Trzeba będzie powiększać stadion?

Stadion przy al. Piłsudskiego w Łodzi może pomieścić nieco ponad 18 tys. kibiców. Szefowie Widzewa musieli wstrzymać sprzedaż karnetów, zostawiając część miejsc m.in. dla fanów gości, strefy buforowe oraz skromną pulę dla zwykłych "biletowiczów".

Coraz częściej mówi się, że konieczna będzie rozbudowa łódzkiego stadionu. Domagają się tego sami kibice i niewykluczone, że wraz z awansem do wyższych klas rozgrywkowych, taka ewentualność już wkrótce stanie się faktem.

Do ekstraklasy marsz

Powrót do elity wydaje się kwestią czasu. Kilka dni temu Widzew pozyskał silnego inwestora. Została nim firma deweloperska Murapol, która zapewni legendarnemu klubowi solidne fundamenty finansowe. W ciągu pięciu lat ma zainwestować co najmniej 14,5 mln zł. W pierwszym roku będzie to 2,5 mln zł. W zamian dostanie 79 proc. akcji, ale stowarzyszenie Widzew Łódź nadal będzie posiadało prawa do herbu i nazwy.