Ojciec Neymara jest również jego agentem i otrzyma tę kwotę za przedłużenie umowy przez piłkarza, co miało miejsce w 2016 roku. Kontrakt został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku, a pensja wzrosła do 15 mln euro. Klauzulę odejścia ustalono na poziomie 222 mln euro i jak się okazuje, jest ona za niska - bo Neymar jest bliski odejścia do Paris Saint-Germain.

Niewykluczone więc, że transfer do PSG zostanie zrealizowany dopiero na początku sierpnia, po tym, jak ojciec Neymara dostanie swoją gigantyczną premię. Co ciekawe, w razie sfinalizowania transferu do PSG ma dostać od paryskiego klubu aż 36 mln euro, co oznacza, że tego lata zarobiłby łącznie co najmniej 62 mln euro!

Prezes La Liga grozi PSG w związku z transferem Neymara

Barcelona wściekła na Neymara. Ostre słowa prezydenta