Prezes La Liga grozi PSG w związku z transferem Neymara

Wygląda na to, że Brazylijczyk przejdzie do PSG za 222 mln euro - tyle wynosi zapisana w jego kontrakcie klauzula odejścia. Jednak wątpliwości budzi to, czy Francuzi będą w stanie wydać takie pieniądze bez naruszania zasad finansowego fair play. W ich myśl klub nie może wydawać więcej pieniędzy, niż zarabia. A pozyskanie Neymara to nie tylko klauzula odstępnego, ale również ogromna pensja i bonusy - dla agenta czy choćby za samo podpisanie kontraktu.

Tebas zapowiedział, że w przypadku sfinalizowania transferu La Liga zgłosi PSG do UEFA, a jeśli ta nie podejmie odpowiednich działań, to sprawa trafi do sądów w Szwajcarii oraz w Brukseli. Tebas nie wykluczył również sądów we Francji i Hiszpanii. - Zrobimy to niezwłocznie - zapowiedział prezes La Ligi. - Pogłoski medialne martwią mnie. Liga nie może bezczynnie się temu przyglądać. To nie problem Barcelony, tylko hiszpańskiego futbolu. Dzisiaj dotyka to Barcę, ale jutro może to być Real Madryt, Atletico lub ktoś inny.

Barcelona wściekła na Neymara. Ostre słowa prezydenta