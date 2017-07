Polski kierowca ma testować bolid Renault na węgierskim torze Hungaroring (1 i 2 sierpnia). Dyrektor francuskiego zespołu Cyril Abiteboul zapowiedział, że zdecydują one o tym, czy Kubica będzie mógł wrócić do F1 w 2018 roku. - Najpierw musimy sprawdzić czy rzeczywiście może mieć taki status i zobaczyć, jak radzi sobie z bolidami z większą mocą i siłą docisku - stwierdził ucinając spekulacje o tym, że Polak zastąpi w tym sezonie Jolyona Palmera.

Powrót Kubicy odbił się szerokim echem w świecie Formuły 1. - Jestem zadowolony z tego, że Robert Kubica będzie przeprowadzał testy i będę je śledził. Jeśli będzie w stanie wrócić, to będzie wspaniale. On ma czysty, naturalny talent. Szkoda dla tego sportu, że nie ma go teraz z nami - stwierdził Hamilton. - Robert to jeden z najszybszych kierowców z jakimi kiedykolwiek się mierzyłem. Gdyby wciąż jeździł, to byłby jednym z faworytów do mistrzostwa świata, mógłby już nawet mieć jakieś na koncie. To wyjątkowy kierowca.

Na temat Kubicy wypowiedział się również Fernando Alonso, dwukrotny mistrz świata. - Obecny bolid jest szybszy od tego, którym jeździł już w F1. Jest też łatwiejszy do prowadzenia, ma większą przyczepność, wymaga mniejszej pracy w kokpicie. Prędkości są większe, więc czasem trzeba mieć więcej pewności siebie przy wchodzeniu w zakręty, ale bolid potrafi wybaczyć mniejsze błędy. Mogę mu doradzić, by po prostu miał frajdę z tego testu. Będzie musiał zmierzyć się z dużą presją, zainteresowanie mediów będzie ogromne, ale najważniejsze jest to, by cieszył się z testów. To jest najważniejsze, ale poradzi sobie dobrze - bo ma talent - stwierdził Hiszpan.