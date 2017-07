Neymar nie dokończył piątkowego treningu Katalończyków. W jego trakcie piłkarz zaczął się szarpać z Nelsonem Nemedo, a odciągać go od partnera z drużyny musieli m.in. Sergio Busquets i Arda Turan. Nie wiadomo, co poróżniło obu graczy. Zajście można zobaczyć poniżej w materiale wideo.

Spekuluje się, że cała sytuacja może być pokłosiem transferu Neymara do PSG. Jak poinformowało "L'Equipe", piłkarz uzgodnił warunki kontraktu z paryskim klubem - na mocy pięcioletniej umowy ma zarobić 150 milionów euro - i jest zdecydowany na opuszczenie latem Barcelony. Transfer wciąż nie został sfinalizowany, ponieważ zainteresowane kluby nie doszły jeszcze do porozumienia w kwestii ceny zawodnika. W kontrakcie Neymara zapisana jest klauzula wykupu wynosząca 222 mln euro, ale Francuzi liczą na to, że wicemistrzowie Hiszpanii zmniejszą swoje oczekiwania finansowe.

Finansowe Fair Play

Cena Neymara stanowi dla paryżan niemały problem z uwagi na Finansowe Fair Play. By go nie naruszyć i nie ryzykować poważnych sankcji ze strony UEFA, PSG zamierza poprzez należącą do Al-Khelaifiego spółkę Qatar Sports Investments przekazać Neymarowi pieniądze, za które ten wykupi się z Barcelony sam. Oficjalnie pieniądze ma otrzymać za promowanie mistrzostw świata, które odbędą się w 2022 roku w Katarze. Dzięki temu cała transakcja zostanie przeprowadzona z pominięciem FFP.

Barca pogodzona z transferem

W ostatnich dniach zmienił się ton wypowiedzi działaczy Barcelony, co może wskazywać na to, że transfer stulecia, jak określa go francuska prasa, jest coraz bliżej. O ile wcześniej szefowie Blaugrany twierdzili, że Neymar na "200 procent zostaje w klubie", tak teraz coraz bardziej otwarcie dają do zrozumienia, że zawodnik może latem odejść. - To jeden z naszych najlepszych graczy, więc nie chcemy go tracić. Ostatecznie decyzja należy jednak do niego - przyznał prezes Barcelony Josep Maria Bartomeu.

Dlaczego chce odejść?

Głównym powodem, dla którego Neymar chce zmienić klub, ma być jego potrzeba wyjścia z cienia Lionela Messiego. Brazylijczyk chce napisać własną historię i w nowym zespole pełnić rolę lidera. Zapewnić może mu to PSG, które chce budować drużynę wokół Neymara, ułatwiając mu m.in. walkę o Złotę Piłkę z Messim i Cristiano Ronaldo.