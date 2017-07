Paryżanie, by pozwolić sobie na sprowadzenie Neymara, którego klauzula wykupu z Barcelony wynosi 222 miliony euro, będą musieli się pozbyć kilku piłkarzy. Wszystko ze względu na Finansowe Fair Play. Według francuskiego "Le Figaro" najbliżej odejścia z PSG są Angel Di Maria i Blaise Matuidi.

Argentyńczyk od początku lipca łączony jest z Interem Mediolan. Włoski klub ma zamiar przeznaczyć na ten transfer 50 milionów euro. Natomiast Blaisem Matuidim zainteresowanie potwierdził Juventus. - Blaise jest odpowiednim zawodnikiem. Szukamy doświadczonego piłkarza na tę pozycję - powiedział Giuseppe Marotta, dyrektor generalny Juventusu. Francuz ma kosztować 20 milionów euro.

Obejście Finansowego Fair Play

Cena Neymara stanowi dla paryżan niemały problem z uwagi na Finansowe Fair Play. By go nie naruszyć i nie ryzykować poważnych sankcji ze strony UEFA, PSG zamierza poprzez należącą do Al-Khelaifiego spółkę Qatar Sports Investments przekazać Neymarowi pieniądze, za które ten wykupi się z Barcelony sam. Oficjalnie pieniądze ma otrzymać za promowanie mistrzostw świata, które odbędą się w 2022 roku w Katarze. Dzięki temu cała transakcja zostanie przeprowadzona z pominięciem FFP.

Francuzi mają mimo wszystko nadzieję, że kwota transferu wyniesie ostatecznie mniej niż 222 mln euro. Jeśli cena nie ulegnie zmianie, a działacze zdecydują się na przelanie pieniędzy bezpośrednio na konto piłkarza, będą musieli doliczyć do tego wszystkiego około 50 mln podatku.