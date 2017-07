Rajd Rzeszowski. Kajetanowicz kontra gwiazdy

Kajetanowicz jedzie w tym roku po trzecie mistrzostwo Europy z rzędu. Polak po czterech rajdach sezonu zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z 14 punktami straty do Portugalczyka Bruno Magalhaesa. Obaj wygrali po jednym rajdzie w tym sezonie, ale Magalhaes jeszcze w dwóch innych imprezach stawał na podium, a Polak tylko raz.

-Za nami pierwsza część sezonu, w której pokazywaliśmy dobre tempo. Rajd Rzeszowski jest bardzo bliski mojemu sercu. To runda w naszej ojczyźnie, co szczególnie motywuje i napędza do działania. Chcę dostarczyć fanom wielu emocji i jechać jak najlepiej, ale wiem też, że czeka nas trudne zadanie. Każdy chce pokonać mistrza, zwłaszcza na jego podwórku. Możecie być jednak pewni, że nie zamierzam im ułatwiać tego zadania - mówi Kajetanowicz.

Dla Polaka będzie to jedenasty start w rzeszowskiej imprezie. Kierowca LOTOS Rally Team debiutował w tym rajdzie w roku 2005, wygrywając klasyfikację markowego pucharu Peugeota. W przeszłości trzykrotnie zwyciężał w klasyfikacji generalnej, ostatnim razem dokładnie rok temu, gdy Rajd Rzeszowski dołączył do kalendarza FIA ERC. Więcej razy (cztery) wygrywał tu tylko Bryan Bouffier, który także zgłosił się do tegorocznej edycji. To wszystko powoduje, że czeka nas bardzo zacięta walka, której scenariusza nie da się przewidzieć.

Lista zgłoszeń robi ogromne wrażenie. Oprócz Kajetanowicza, Magalhaesa i wspomnianego wcześniej Bouffiera w Polsce pojawią się też Mads Ostberg, który do Rzeszowa przyjedzie prosto z Rajdu Finlandii, czyli rundy WRC, dwukrotny zwycięzca Dakaru Nasser Al-Attiyah, który w tym roku rajdy cross-country łączy ze startami w mistrzostwach Europy oraz wracający po koszmarnym wypadku na testach Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk, który w poprzednim sezonie z Kajetanowiczem niemal do ostatnich chwil walczył o tytuł.

Trasa Rajdu Rzeszowskiego mierzy łącznie ponad 214 kilometrów, które podzielone zostały na jedenaście odcinków specjalnych. Podkarpackie tereny słyną z wąskich dróg, najeżonych zakrętami, na których nie ma miejsca na błąd. Decyzje podejmowane przez zawodników muszą być szybkie i precyzyjne - każde zawahanie się oznacza utratę cennych sekund, które zaważyć mogą na zwycięstwie.

Rajd Rzeszowski rozpocznie się od odcinka testowego w czwartek 3 sierpnia. Prawdziwe ściganie zacznie się dzień później, meta rajdu w sobotę.