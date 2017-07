- Robert Kubica może być traktowany jako kandydat do naszego teamu, ale dopiero w 2018 roku. Najpierw musimy sprawdzić czy rzeczywiście może mieć taki status i zobaczyć, jak radzi sobie z bolidami z większą mocą i siłą docisku - powiedział Cyril Abiteboul.

Oficjalne testy polskiego kierowcy odbędą się na węgierskim torze Hungaroring (1 i 2 sierpnia), ale nawet doskonałe czasy Kubicy nie sprawią, że Polak zastąpi Jolyona Palmera.

- Mogę potwierdzić, że Palmer będzie jeździł w Belgii. Plan jest taki, by został w kokpicie do końca sezonu - powiedział dyrektor Renault.

To kończy spekulacje o możliwym powrocie Roberta Kubicy na GP Belgii. - Testy na Węgrzech były ostatnią szansą na przekazanie Kubicy najnowszego bolidu. Jego powrót do świata F1 to jednak długoterminowy projekt - zakończył Abiteboul.

Ostatnie informacje o powrocie Roberta Kubicy do F1:

Robert Kubica skomentował swoją sytuację

Kubica: Znów mogę być kierowcą, jakim kiedyś byłem

Alex Wurz o powrocie Kubicy do F1