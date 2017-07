Tragedia w Chinach. Nie żyje była medalistka mistrzostw Polski. Rodzina prosi o pomoc

Nie wiadomo co było przyczyną śmierci. W Chinach Gawryluk pracowała jako nauczycielka języka angielskiego.

Karierę sportową zakończyła sześć lat temu, choć zapowiadała się na świetną biegaczkę. W 2008 r. zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski na dystansie 10 000 m. Niestety, bardzo często zmagała się z problemami ze zdrowiem i kontuzjami. Przestała biegać i wyjechała do Włoch, próbując swoich sił w modelingu, a ostatnio zamieszkała w Chinach.

Rodzina prosi o pomoc

Transport prochów z Chin do Polski jest bardzo drogi, wynosi ok. 25 tys. zł. Ciocia Elizy Gawryluk postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Do tej pory zebrano ponad 13 tys. zł.

Odeszłaś nagle, z dala od rodziny i przyjaciół ale wiedz, że wszyscy oni są teraz bardzo blisko Ciebie... - pisze ciocia Elizy.

Przyczynę śmierci wykaże sekcja zwłok, która ma być przeprowadzona w Chinach, podobnie jak kremacja.

Dla rodziny Elizy Gawryluk koszty związane z pogrzebem są bardzo wysokie. - Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się nie tylko pomóc rodzicom w tej trudnej dla nich sytuacji, ale także pomóc Elizie wrócić do kraju. Wierzę w siłę przyjaźni, w ludzi dobrej woli, w to, że pieniądze nie okażą się być, w tej sytuacji, problemem. Każda złotówka ma dla nas dużą wartość i za każdą złotówkę w imieniu rodziny jak i swoim bardzo, bardzo dziękuję - pisze Joanna Rocławska, organizatorka zbiórki.