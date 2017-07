Liga Mistrzów. Legia z dużymi szansami na rozstawienie w fazie play-off w przypadku awansu

W środę, w Kazachstanie, Legia Warszawa przegrała 1:3 z FK Astaną. W przyszłotygodniowym rewanżu mistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem odrobienia strat, jednak jak pokazują pozostałe wyniki, ewentualny awans może być bardzo cenny. W pozostałych spotkaniach dużo było bowiem wyników niespodziewanych, które dają zespołowi Jacka Magiery nadzieję na rozstawienie w kolejnej rundzie, oczywiście w przypadku awansu.

By liczyć na rozstawienie w rundzie play-off eliminacji, Legia musi trzymać kciuki za to, by z sześciu drużyn z wyższym współczynnikiem odpadły co najmniej dwie. We wtorkowych i środowych, pierwszych spotkaniach, niekorzystny wynik uzyskały aż cztery takie drużyny.

Współczynniki zespołów w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:

1. Olympiakos Pireus - 64.580

2. Celtic FC - 42.785

3. FC Salzburg - 40.570

4. FC Kopenhaga - 37.800

5. Łudogorec Radgrad - 34.175

6. BATE Borysów - 29.475

7. Legia Warszawa - 28.450

8. APOEL Nikozja - 26.210

9. NK Maribor - 21.125

10. Karabach Agdam - 18.050

11. FK Vardar - 16.945 (* współczynnik Malmoe FF)

12. FK Astana - 16.800

13. FK Partizan Belgrad -16.075

14. HNK Rijeka - 15.550

15. Rosenborg BK - 12.665

16. Sheriff Tiraspol - 11.150

17. Hapoel Beer Szewa - 10.875

18. Slavia Praga - 8.135

19. FH Hafnarfiordur - 6.175

20. Viitorul Constanta - 5.870

BATE Borysów przegrało w Pradze ze Slavią 0:1, FC Kopenhaga też na wyjeździe przegrała 0:1 z Vardarem Skopje, Red Bull Salzburg u siebie tylko zremisował 1:1 z HNK Rijeką, a Łudogorec Razgrad przegrał w Izraelu z Hapoelem Beer Szewą 0:2. Bezbramkowym remisem zakończyło się zaś spotkanie Celticu Glasgow z Rosenborgiem Trondheim.

Wyniki pierwszych meczów III rundy eliminacji Ligi Mistrzów na ścieżce mistrzowskiej:

Slavia Praga 1:0 BATE Borysów

Karabach Agdam 0:0 Sheriff Tiraspol

Vardar Skopje 1:0 FC Kopenhaga

Partizan Belgrad 1:3 Olympiakos Pireus

FK Astana 3:1 Legia Warszawa

FC Salzburg 1:1 HNK Rijeka

Hapoel Beer Szewa 2:0 Łudogorec Razgrad

Viitorul Constanta 1:0 APOEL Nikozja

NK Maribor 1:0 FH Hafnarfjoerdur

Celtic Glasgow 0:0 Rosenborg Trondheim

We wtorek i środę odbyły się też mecze na ścieżce nie mistrzowskiej. Zwycięzcy z pięciu meczów dołączą do czekających już w rundzie play-off Sevilli, SSC Napoli, Liverpoolu, Sportingu CP oraz 1899 Hoffenheim.

Rewanżowe mecze III rundy el. LM odbędą się w przyszłym tygodniu, faza play-off rozegrana zostanie w dniach 15-16 oraz 22-23 sierpnia.

Wyniki pierwszych meczów III rundy eliminacji Ligi Mistrzów na ścieżce nie mistrzowskiej:

AEK Ateny 0:2 CSKA Moskwa

Steaua Bukareszt 2:2 Viktoria Pilzno

Dynamo Kijów 3:1 Young Boys Berno

OGC Nice 1:1 Ajax

Club Brugge 3:3 Basaksehir

Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o klubach ekstraklasy, to musisz go mieć! Przewodnik EkstraStats pod patronatem medialnym Sport.pl już do nabycia!

Przewodnik Kibica wersja mistrzowska Ekstra Stats