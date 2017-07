Draft umowy, którą Neymar związać się ma z Paris Saint-Germain, gotowy jest już od kilku tygodni - informował wcześniej kataloński "Sport". Mimo to piłkarz wciąż nie określił się w pełni, czy latem dołączy do ekipy prowadzonej przez Unaia Emery'ego. Na mocy kontraktu z PSG zarobiłby w ciągu pięciu kolejnych sezonów 150 mln euro, a dodatkowo otrzymałby również 100 mln za samo złożenie podpisu na umowie. Do tego doliczyć też trzeba wpływy z tytułu umów sponsorskich, jakimi miałby związać się z firmami należącymi do prezesa francuskiego klubu Nassera Al-Khelaifiego.

Teraz albo nigdy

Choć wszystkie szczegóły tej operacji zostały ustalone, a paryżanie poinformowali zawodnika, że są gotowi aktywować klauzulę wykupu w jego kontrakcie wynoszącą 222 mln euro, transfer wciąż nie został dokonany. Wszystko przez wątpliwości zawodnika. Ten wciąż się waha i nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji w kwestii swojej przyszłości. Z jednej strony kusi go perspektywa ogromnych pieniędzy oferowanych przez Katarczyków, a także rola lidera w ich piłkarskim projekcie, z drugiej obawia się, że może w przyszłości żałować opuszczenia Barcelony, w której u boku Lionela Messiego ma praktycznie gwarancję walczenia co roku o najważniejsze trofea. Widzący niezdecydowanie Brazylijczyka działacze PSG postanowili postawić mu ultimatum.

Dyrektor sportowy francuskiego klubu Arturo Henrique oczekuje, że piłkarz podejmie decyzję do końca tygodnia - taką informację podał "L'Equipe". Jeśli tak się nie stanie, Paryż prawdopodobnie wycofa się z transakcji, o którą zabiega od ponad roku. Pierwsze próby nakłonienia Neymara do transferu PSG podjęło zeszłego lata, ale wtedy gwiazdor zdecydował się ostatecznie przedłużyć swój kontrakt z Barceloną.

Przedstawiciele Dumy Katalonii są całą sytuacją zaniepokojeni. Oni również oczekują od Neymara konkretów, tak by w razie ewentualnego transferu mieć wystarczająco dużo czasu na znalezienie zastępstwa dla Brazylijczyka. "Sport" donosi, że zarówno zawodnik, jak i jego najbliższe otoczenie zdystansowało się od najważniejszych ludzi w klubie, co nie zwiastuje z ich perspektywy niczego dobrego. Oficjalne ogłoszenie najdroższego transferu w historii może być już tylko kwestią dni.

Dlaczego chce odejść?

Głównym powodem, dla którego Neymar chce zmienić klub, ma być jego potrzeba wyjścia z cienia Lionela Messiego. Brazylijczyk chce napisać własną historię i w nowym zespole pełnić rolę lidera. Zapewnić może mu to PSG, które chce budować zespół wokół Neymara, ułatwiając mu m.in. walkę o Złotę Piłkę z Messim i Cristiano Ronaldo.