Transfery. Bułgarzy chcą Jacka Góralskiego. Negocjacje trwają

Wiele wskazuje na to, że coraz bardziej możliwe jest odejście Jacka Góralskiego z Jagiellonii Białystok. Do pozyskania reprezentanta Polski bardzo zdeterminowani są szefowie Łudogorca Razgrad, którzy przystąpili już do negocjacji z wicemistrzami Polski.

- Wszystko zależy teraz od strony bułgarskiej. Przedstawiliśmy swoje warunki i czekamy na ich odpowiedź - powiedziała na łamach "Przeglądu Sportowego" wiceprezes Jagiellonii Białystok Agnieszka Syczewska.

Według informacji PS odbyły się już dwie tury negocjacji, a przedstawiciele bułgarskiego klubu byli już nawet w Białymstoku. Do porozumienia wciąż jednak daleko, ponieważ Jagiellonia za swojego pomocnika chce ponad dwa miliony euro, Łudogorec oferuje aż milion mniej.

- Oni znają nasze oczekiwania. Sprawa jest w ich rękach - dodaje Agnieszka Syczewska.

W ostatnich dniach w angielskich mediach pojawiły się również pogłoski o rzekomym zainteresowaniu Fedorem Cernychem ze strony Middlesbrough. Litwin miałby kosztować aż milion euro i być może to właśnie od jego sprzedaży uzależnione jest powodzenie negocjacji transferowych w przypadku Góralskiego i ewentualne zejście z ceny.

Na razie brak jednak konkretów ze strony angielskiej drużyny. - Middlesbrough, ani żaden inny klub nie złożył nam propozycji za Feodra - zakończyła wiceprezes Jagiellonii.